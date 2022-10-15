Суперник Шахтаря у групі Ліги чемпіонів – РБ Лейпциг – приймав Герту. Безвиграшна серія "Старої дами" тривала вже 5 матчів, то ж берлінці планувала дати бій "бикам". Також цікавим підсумок цього матчу видавався через майже родинні зв'язки головних тренерів – екс-партнери по Майнцу Марко Розе і Сандро Шварц є кумами.

Хабі Алонсо знову зазнав приниження з Байєром, чергова капітуляція Ордеця, Вердер поступився Майнцу

Гості могли виходити вперед вже на 2-й хвилині: Ріхтер пробив під поперечину – Бласвіх у стрибку перевів на кутовий. Після цього гра хвилин на п'ятнадцять перемістилась ближче до центру поля, де команди намагались вигризти м'яч, майже не загрожуючи воротам один одного.

На 20-й хвилині Собослай змарнував один з нечисленних шансів, влучивши у стінку з перспективного штрафного. Згодом Нкунку отримав пас з глибини поля, увірвався у штрафний Герти і пробив у дальній кут – Крістенсен у стрибку вибив м'яч ногою. Розхитавши оборону берлінців Лейпциг в середині першого тайму вийшов вперед: Шлагер відібрав м'яч у центрі поля, запустив його на Собослая, той зіграв через Сілву, отримав сферу назад на правому фланзі і прострілив. Форсберг не схибив.

За 5 хвилин "бики" подвоїли: Діалло відгукнувся на навіс з кутового і пробив головою. М'яч зачепив когось з захисників і влетів у сітку.

На останній хвилині першого тайму Сілва отримав пас з глибини у штрафний, обіграв захисника і намагався поцілити у дальній кут. Сфера вдарилась об стійку і вилетіла в поле, але Орбан був першим на добиванні – 3:0.

По перерві Герта трохи додала і створила декілька моментів біля воріт Лейпцига (в основному після кутових). Старання берлінців увінчались пенальті після того, як м'яч влучив у руку Діалло. Люкебакіо з позначки майстерно розвів по кутах кіпера і сферу. За дві хвилини Йоветіч з розвороту вгатив снаряд у сітку, подарувавши Герті шанс на загальний спіх.

Нкунку наприкінці матчу дивом не забив четвертий гол "биків": Крістофер увірвався у штрафний, обіграв кіпера і пробив у порожні ворота – захисник в останню мить вибив. У наступній атаці Герта повторила попередню комбінацію: Еджуке вийшов сам на сам, але не забив – Поульсен вибив з лінії воріт. Згодом Нкунку таки забив пострілом у дев'ятку, але гол не зарахували через офсайд. Вже у доданий час Канга міг здобути для берлінців бодай очко, але спочатку влучив у стійку, а за мить головою замкнув передачу з кутового над поперечиною.

Перемога принесла РБ Лейпциг 15 очок і підняла на дев'яту сходинку турнірної таблиці Бундесліги, Герта з 8-ма балами – п'ятнадцята.

Хоффенхайм розгромив Шальке за годину й піднявся у топ-3 Бундесліги, випередивши Баварію