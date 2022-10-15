Соперник Шахтера в группе Лиги чемпионов – РБ Лейпциг – принимал Герту. Безвыигрышная серия "Старой дамы" продолжалась уже 5 матчей, поэтому берлинцы планировала дать бой "быкам". Также интересным итог этого матча казался из-за почти родственных связей главных тренеров – экс-партнеры по Майнцу Марко Розе и Сандро Шварц являются кумовьями.

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Гости могли выходить вперед уже на 2-й минуте: Рихтер пробил под перекладину – Бласвих в прыжке перевел на угловой. После этого игра минут на пятнадцать переместилась поближе к центру поля, где команды пытались выгрызть мяч, почти не угрожая воротам друг друга.

На 20-й минуте Собослай упустил один из немногочисленных шансов, попав в стенку из перспективного штрафного. Впоследствии Нкунку получил пас из глубины поля, ворвался в штрафную Герты и пробил в дальний угол – Кристенсен в прыжке выбил мяч ногой. Расшатав оборону берлинцев Лейпциг в середине первого тайма вышел вперед: Шлагер отобрал мяч в центре поля, запустил его на Собослая, сыграл через Силву, получил сферу обратно на правом фланге и прострелил. Форсберг не ошибся.

Через 5 минут "быки" удвоили: Диалло отозвался на навес с углового и пробил головой. Мяч задел кого-то из защитников и влетел в сетку.

На последней минуте первого тайма Силва получил пас из глубины в штрафную, обыграл защитника и пытался попасть в дальний угол. Сфера ударилась об стойку и вылетела в поле, но Орбан был первым на добивании – 3:0.

После перерыва Герта немного добавила и создала несколько моментов у ворот Лейпцига (в основном после угловых). Старания берлинцев увенчались пенальти после того, как мяч попал в руку Диалло. Люкебакио с отметки искусно развел по углам кипера и сферу. Через две минуты Йоветич с разворота вонзил снаряд в сетку, подарив Герте шанс на общий спех.

Кунку в конце матча чудом не забил четвертый гол "быков": Кристофер ворвался в штрафную, обыграл кипера и пробил в пустые ворота – защитник в последний момент выбил. В следующей атаке Герта повторила предыдущую комбинацию: Эджуке вышел один на один, но не забил – Поульсен выбил с линии ворот. Впоследствии Нкунку все же забил выстрелом в девятку, но гол не засчитали из-за офсайда. Уже в добавленное время Канга мог добыть для берлинцев хотя бы очко, но сначала попал в штангу, а через мгновение головой замкнул передачу с углового над перекладиной.

Победа принесла РБ Лейпциг 15 очков и подняла на девятую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, Герта с 8 баллами – пятнадцатая.

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