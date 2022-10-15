Німеччина, Бундесліга, 10-й тур

Айнтрахт – Байєр – 5:1

Голи: Камада, 45+5 (пен), 72 (пен), Коло-Муані, 58, Ліндстрьом, 65, Аларіо, 86 – Інкап'є, 56

Вилучення: Інкап'є, 71 (Байєр, друга жовта картка)

Штутгарт – Бохум – 4:1

Голи: Вамангітука, 3 (пен), 65, Ахамада, 22, Ендо, 72 – Цоллєр, 29

Вердер – Майнц – 0:2

Голи: Інгвартсен, 36, Лі, 66

Вольфсбург – Борусія М – 2:2

Голи: Герхардт, 43, Мармуш, 69 – Тюрам, 13, 48

Хоффенхайм розгромив Шальке за годину й піднявся у топ-3 Бундесліги, випередивши Баварію

Байєр продовжує виступати хлопчиками для биття у Бундеслізі. Черговою командою, яка витерла ноги об леверкузенців, став Айнтрахт. Гості тримались майже весь тайм, не завдавши жодного удару у площину воріт "орлів", але на перерву пішли поступаючись. На 4-й доданій хвилині Тапсоба стрибнув у ноги супернику і арбітр призначив пенальті. Коло-Муані з позначки не зміг переграти Градецкі, проте рефері попросив перебити і Камада свою спробу не змарнував.

Після відпочинку Інкап'є зрівняв, але вже за дві хвилини Коло-Муані головою знову вивів Айнтрахт вперед. Ліндстрьом, Камада ще раз з пенальті та Аларіо показали Хабі Алонсо цілий кошик проблем, які треба якось вирішувати, аби рятувати провальний сезон. Заради справедливості варто зазначити, що допоміг розгрому і автор єдиного гола у ворота "орлів" – за 20 хвилин до завершення матчу Інкап'є заробив другу жовту картку і залишив Байєр у меншості. Перша поразка Хабі Алонсо в Бундеслізі і друга за тиждень після розгрому в ЛЧ від Порту.

Штутграт у битві невдах розтрощив Бохум. Соарес вже на 3-й хвилині виконав брудний підкат і привіз у свої ворота пенальті, який чітко реалізував Вамангітука. В середині тайму Ахамада подвоїв перевагу господарів, однак Цоллєр доволі швидко один гол відквитав і команди пішли на перерву з мінімальним розривом у рахунку. Після відпочинку Вамангітука оформив дубль, а крапку у матчі поставив Ендо. Український захисник Іван Ордець провів на полі весь матч і отримав разом з голкіпером Мануелем Ріманом найгіршу оцінку (5,4).

Вердер на власному полі доволі неочікувано поступився Майнцу. Інгвартсен і Лі забили по голу у кожному з таймів і значно покращили становище "карнавальників" у Бундесліги.

У ще одному матчі сусіди по турнірній таблиці – Вольфсбург і Борусія М – не виявили сильнішого. Тюрам вивів менхенгладбахців вперед ще на початку зустрічі, однак Герхардт перед свистком на перерву зумів зрівняти. Одразу після виходу на другий тайм Тюрам оформив дубль, але Мармуш за трохи відновив статус-кво. Поєдинок так і завершився бойовою нічиєю.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ