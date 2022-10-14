Програму 10-го туру Бундесліги відкривав поєдинок на Фелтінс-Арені, де Шальке приймав Хоффенхайм. Обидві команди в останніх трьох матчах не виграли жодного разу, однак позиції у них були діаметрально протилежними. Гельзенкірхенці програли тричі поспіль і йшли у турнірній таблиці третіми з кінця, а зінсхаймці у випадку звитяги піднялись би у топ-3.

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В цілому, гра виявилась рівною. Колективи завдали по півтора десятка ударів і йшли на рівних за відсотком володіння та точності передач – втім, гості виглядали гостріше, сім разів пробивши у площину воріт. У Шальке ж було тільки два влучання.

Що найбільш важливо, зінсхаймці свої нагоди реалізували, оформивши розгром всього за годину. Вже на 11-й хвилині Хоффенхайм заробив пенальті, який реалізував Сков, а перед свистком на перерву перевагу подвоїв Даббур – він пробив з лівого кута штрафного точнісінько в дальню дев'ятку. На 59-й же хвилини підопічні Анде Брайтенрайтера заробили ще один пенальті, а точний удар Скова з "позначки" встановив остаточний рахунок зустрічі. 0:3.

Таким чином, Хоффенхайм набрав 17 очок і піднявся на третю позицію в турнірній таблиці Бундесліги. Зінсхаймці випередили Баварію на один заліковий бал – втім, конкуренти проведуть свої матчі завтра й післязавтра. Шальке ж з 6 пунктами в активі залишається на шістнадцятій сходинці.

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