Нове фіаско гранда у відеоогляді матчу Уніон – РБ Лейпциг
11:55 - Читать на русском
У рамках 14-го туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг зазнав шостої поразки в сезоні. До вашої уваги відео забитих м'ячів і огляд поєдинку проти берлінського Уніона.
завершено
6’ Тайво Авоньї
57’ Тімо Баумґартль
Крістофер Нкунку 13’
6’ Тайво Авоньї
13’ Крістофер Нкунку
57’ Тімо Баумґартль
Команди обмінялися голами в стартові чверть години.
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Берлінець Тайво Авоньї забив із воротарського майданчика після скидки Баумгартля. Натомість за "червоних биків" забив Крістофер Нкунку, який пострілом із 25-ти метрів застав зненацька Люте. Переможний м'яч на старті другої половини оформив Тімо Баумгартль, який найкраще зорієнтувався в хаосі після розіграшу Уніоном кутового.
Уніон переміг РБ Лейпциг, піднявшись у зону Ліги чемпіонів – "бики" програли в третьому матчі поспіль
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