РБ Лейпциг програв в останніх двох матчах, відставши від зони ЛЧ на 4 очки, тож у виїзній зустрічі проти Уніона "бикам" була потрібна виключно перемога. Втім, вже на 6-й хвилині підопічні Джессі Марша пропустили гол внаслідок подачі з кутового та скидки від Баумгартля – Авоньї ногою замкнув її, вколотивши м'яч у сітку. 1:0!

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Радість берлінців, однак, тривала недовго, адже всього через 7 хвилин гості зрівняли рахунок завдяки дальньому удару Нкунку. Голкіпер Люте ніби й повинен був парирувати, але м'яч несподівано прошив його руки. 1:1! Виправитись за помилку йому довелося на 21-й хвилині, коли Собослаї вистрілив з відскоку з-за меж штрафного – Люте витягнув сферу з-під поперечки.

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку, але початок другого тайму РБ Лейпциг провалив, пропустивши ранній гол. На 57-й хвилині Авоньї заробив черговий кутовий, а після його розіграшу Крузе викотив передачу на ближню стійку – м'яч же, зрикошетивши від одного із захисників, прилетів точно в ноги Баумгартлю. Той одразу ж розстріляв ворота. 2:1! Уніон вдруге вийшов вперед у рахунку.

Відігратись гостям так і не вдалося, а берлінці цілком могли й третій гол провести. Так, на 81-й хвилині Харагучі вийшов віч-на-віч і пробив повз лівий кут, а на 86-й Беренс замкнув подачу Рюерсона з лівого флангу – Гулачі парирував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу господарів з рахунком 2:1.

Таким чином, Уніон набрав 23 очки, несподівано піднявшись на четверте місце в турнірній таблиці. РБ Лейпциг з 18 заліковими балами тримається на восьмій сходинці.

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