Айнтрахт відстояв нічию з РБ Лейпциг перед матчем проти Шахтаря: майстер-клас "гірникам", як нейтралізувати форвардів

Суперник Шахтаря Айнтрахт зустрічався з РБ Лейпциг в 21 турі німецької Бундесліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Німеччина. Бундесліга, 21 тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0

Айнтрахт і Лейпциг ведуть боротьбу за топ-4. Фаворит на потрапляння в Лігу чемпіонів – РБ, який позбувся Ліги Європи та має 5 очок гандикапу в турнірній таблиці. Натомість Франкфурт вже наступного тижня стартує в плей-офф єврокубка – виїзний поєдинок 1/16 фіналу ЛЄ проти Шахтаря. Сьогоднішній матч став останнім шансом для "гірників" побачити нинішні кондиції опонента.

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Лейпциг краще розпочав матч і завдав першого удару по воротах – Штефан Ільзанкер з кутового. Господарі у першій чверті зустрічі виглядали гострішими, проривали оборону суперника та виходили на оперативний простір. Марсель Забітцер двічі скористався провалом опорної зони Айнтрахта та створив два моменти: пас на Вернера, удар з-за меж штрафного майданчика поруч зі стійкою.

Найкращий шанс забити у першому таймі мали все ж гості. Філіп Костіч прекрасно пробив зі штрафного в майже "мертву" точку – Петер Гулачі розкішним сейвом перевів м'яч на кутовий. Франкфурт на якийсь час перевів гру на чужу половину поля, підрівняв статистику ударів, однак атакувальне тріо "орлів" сьогодні не отримувало достатньо свободи для створення стовідсоткових гольових епізодів.

За стартові 10 хвилин другого тайму РБ декілька разів міг виходити вперед. Айнтрахт раз у раз пропускав гострі уколи – Тімо Вернер і Ко пробачили гостям кілька відвертих помилок. Франкфуртський півзахист і оборона втрачали позиції, а "бикам" бракувало вбивчого завершення в фінальній фазі.

Дуже серйозні проблеми Айнтрахту створили подачі у штрафний майданчик. Лукас Клостерман і Марсель Хальстенберг стріляли верхом, а їхні партнери стабільно першими опинялися на м'ячі. Близько 60-ї хвилини Лейпциг двічі міг вийти вперед: хитрий удар Віллі Орбана на лінії воріт зупинив Еван Ндіка, змарнував шанс і Тімо Вернер.

Айнтрахт по перерві буквально не піднімав голову, безперервно захищаючи власні володіння. Заміни Аді Хюттера не змінили ситуацію – РБ контролював м'яч і шукав шляхи до чужих воріт, Франкфурт майже не думав про атаку (1 удар за другі 45 хвилин). Однак відстояти нульову нічию на виїзді суперник Шахтаря зумів, а під завісу гри Міят Гачіновіч ледь не вирвав для "орлів" перемогу.

У підсумку Айнтрахт набрав 33 очки та опинився на 5 місці Бундесліги. 14-го лютого – матч з Шахтарем у Харкові в рамках 1/16 Ліги Європи. РБ Лейпциг з 38 балами п'ятий.

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РБ знищив розхвалене тріо франкфуртських форвардів. Ральф Рангнік зіграв з 3 центрбеками, а взагалі схема Лейпцига була комбінованою завдяки переміщенням Ільзанкера, Демме та Мукіеле та перетворювалася в "back4". У першій фазі побудови атаки "бики" створювали широкий ромб і завжди мали вільного гравця. Високий пресинг Айнтрахта ставав неефективним – суперник проходив його в 2-3 передачі. Франкфурт у якийсь момент навіть відмовився від свого коронного прийому. Тріо Аллє-Ребіч-Костіч не загострювало (0 ударів і 2 ключові передачі на трьох), а лише боролося (в сумі 64 єдиноборства і 25 успішних).

Прекрасний майстер-клас для Шахтаря, особливо враховуючи вміння основної на зборах пари центрбеків Хочолава-Кривцов працювати під пресингом. Так би і Ісмаїлі з Болбатом отримали більше свободи та підстраховки (а-ля Клостерманн і Хальстенберг). Втім, навряд чи потрібно очікувати подібного від "гірників". Пам'ятаємо успішний сюрприз від Паулу Фонсеки на полі Хоффенхайма, але розуміємо, що повторення цього фокусу малоймовірне.

У перспективі гри з Шахтарем значно більш показовим був матч Айнтрахта проти Борусії Д минулого тижня, в якої схожі 4-2-3-1 з великою загрозою на флангах і такими ж слабкими сторонами. Варто відзначити, що проти лідера Бундесліги Франкфурт відіграв краще, ніж сьогодні.

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Шахтарю треба боятися лонгболлів

Айнтрахт виходить в атаку через дальні передачі на форвардів з задньої лінії, оминаючи центр поля. Ндіка, Хасебе та Хінтереггер закидають на атлетичних нападників, а ті чіпляються за м'яч. Нинішня пара центрхавів у Аді Хюттер не володіє геніальними диспетчерськими здібностями, тому на їхні плечі не лягає завдання доставки м'яча креативникам – вони ведуть боротьбу за підбирання та відскоки.

Важливо те, що всі 3 центральні захисники "орлів" володіють хорошим першим пасом. Ндіка, Хасебе та Хінтереггер разом виконали 52 лонгболли. Звичайно, найкращий відсоток точності в глибинного плеймейкера Макото, але його партнери також регулярно навантажували передню лінію. Футболісти Шахтаря не зможуть так щільно діяти проти форвардів Айнтрахта, як це робив РБ. У Харкові закидання будуть значно ефективнішими, ніж сьогодні.

До того ж, крайні центрбеки Айнтрахта солідно впоралися з прямими обов'язками. Ндіка – 8 вибивань, 3 перехоплення, 3 відбирання. Хінтереггер – 4 вибивання, 5 перехоплень, 7 відбирань, 2 блоки. Хороші динамічні гравці, з якими Ісмаїлі, Тайсону та Марлосу буде важко.