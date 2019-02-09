Айнтрахт отстоял ничью с РБ Лейпциг перед матчем против Шахтера – слабая игра "орлов"

Соперник Шахтера Айнтрахт встречался с РБ Лейпциг в 21 туре немецкой Бундеслиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Германия. Бундеслига, 21 тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0

Айнтрахт и Лейпциг ведут борьбу за топ-4. Фаворит на попадание в Лигу чемпионов – РБ, который лишился Лиги Европы и имеет 5 очков гандикапа в турнирной таблице. А вот Франкфурт на следующей неделе стартует в плей-офф еврокубка – выездной поединок 1/16 финала ЛЕ против Шахтера. Сегодняшний матч стал последним шансом для "горняков" увидеть нынешние кондиции оппонента.

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Лейпциг лучше начал матч и нанес первый удар по воротам – Штефан Ильзанкер с углового. Хозяева в первой четверти встречи выглядели острее, прорывали оборону соперника и выходили на оперативный простор. Марсель Забитцер дважды воспользовался провалом опорной зоны Айнтрахта и создал два момента: пас на Вернера, удар из-за пределов штрафной рядом со штангой.

Лучший шанс забить в первом тайме имели все же гости. Филип Костич прекрасно пробил со штрафного в почти "мертвую" точку – Петер Гулачи роскошным сейвом перевел мяч на угловой. Франкфурт на время перевел игру на чужую половину поля, подравнял статистику ударов, однако атакующее трио "орлов" сегодня не получало достаточно свободы для создания стопроцентных голевых эпизодов.

За стартовые 10 минут второго тайма РБ несколько раз мог выходить вперед. Айнтрахт то и дело пропускал острые уколы – Тимо Вернер и Ко простили гостям несколько откровенных ошибок. Франкфуртская полузащита и оборона теряли позиции, а "быкам" не хватало убийственного завершения в финальной фазе.

Очень серьезные проблемы Айнтрахту создали подачи в штрафную. Лукас Клостерман и Марсель Хальстенберг стреляли верхом, а их партнеры стабильно первыми оказывались на мяче. Около 60-й минуты Лейпциг дважды мог выйти вперед: хитрый удар Вилли Орбана на линии ворот остановил Эван Ндика, упустил шанс и Тимо Вернер.

Айнтрахт после перерыва буквально не поднимал голову, непрерывно защищая собственные владения. Замены Ади Хюттера не изменили ситуацию – РБ контролировал мяч и искал пути к чужим воротам, Франкфурт почти не думал об атаке (1 удар за вторые 45 минут). Однако отстоять нулевую ничью на выезде соперник Шахтера сумел, а под занавес игры Мият Гачинович едва не вырвал для "орлов" победу.

В итоге Айнтрахт набрал 33 очка и оказался на 5 месте Бундеслиги. 14 февраля – матч с Шахтером в Харькове в рамках 1/16 Лиги Европы. РБ Лейпциг с 38 баллами пятый.

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