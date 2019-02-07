Шахтар завершив зимові збори нульовою нічиєю – репетиції до Айнтрахта не вийшло, а без Тайсона атака "гірників" слабка

Донецький Шахтар розписав нічию з австрійським Ваккером на другому зборі "гірників" у Туреччині. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Контрольний матч

Шахтар – Ваккер – 0:0

Склад Шахтаря: Пятов – Болбат (Бутко, 77), Кривцов, Хочолава (Матвієнко, 80), Ісмаїлі – Степаненко (Майкон, 80), Патрік – Марлос (Фернандо, 71), Коваленко (Малишев, 84), Соломон (Нем, 77) – Мораєс.

Останній спаринг на турецьких зборах у рамках підготовки до відновлення сезону Шахтар провів проти австрійського Ваккера. Головна особливість опонента – гра в 3 захисники. "Гірники" активно готуються протистояти такій схемі, її використовує суперник донеччан по 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт.

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Паулу Фонсека розповів, що в першому офіційному матчі гратиме склад, який вийшов з перших хвилин проти Партизана. Сьогодні португальський тренер випустив такий же лайнап з одним єдиним нюансом – замість Тайсона лівого вінгера грав Манор Соломон, хоча в стартовому протоколі був саме капітан. Про травму інформація не надходила. Основа відіграла 70 хвилин – підготовка до Ліги Європи.

Шахтар володів ініціативою, контролював м'яч, багато перепасовувався на чужій половині в пошуках зручного моменту для передачі в розріз. У більшості випадків довести ситуацію до акцентованого удару "гірникам" не вдавалося. Найкращий шанс в української команди виник наприкінці першого тайму, коли Мораєс вийшов на побачення з голкіпером, перекинув його, але влучив у поперечину. Добивання Віктора Коваленка в порожні ворота – офсайд.

По перерві сценарій не змінився. Щільна глибока оборона Ваккера заважала Шахтарю розігрувати "до вірного", а здалеку донеччани не били, акцентуючи увагу на проходженні захисних порядків суперника низом. Найгостріші епізоди другого тайму біля воріт австрійців виникли внаслідок передач Болбата на Мораєса. Жуніор погано замкнув навіс, а в другому випадку бразилець викотив на порожні ворота Соломону – новачок побіг не в ту точку.

В останній третині зустрічі Шахтар вже не "сидів" на воротах Ваккера. Опонент навіть виходив у позиційні атаки та розкривався. "Гірники" отримали варіанти для швидких контрвипадів, але не реалізували їх: Фернандо жахливо завершив рейд лівий флангом, а удар Патріка з лінії штрафного майданчика заблокували. Після численних замін в обох командах з'явилося більше хаосу та помилок. До фінального свистка рахунок не змінився – Шахтар завершив збори нульовою нічиєю з австрійським Ваккером.

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Генеральної репетиції не вийшло

Ваккер провів дві третини ігрового часу в схемі з 3 центрбеками, але навряд чи допоміг Шахтарю підготуватися до Айнтрахта. Австрійська команда діяла зовсім не в стилі "орлів".

Франкфурт пропонує постійний високий пресинг трійкою форвардів, а сьогодні цього не було – "гірники" просували м'яч без супротиву аж до чужої опорної зони. В ті рідкісні моменти у першому таймі, коли Ваккер пресингував на половині поля Шахтаря, вихід підопічних Фонсеки з оборони залишав бажати кращого. План був правильним, але футболісти діяли метушливо та помилялися в передачах.

Якщо з австрійцями донецькі центрбеки фактично не брали участі в побудові атак (не було потреби), то проти Айнтрахта саме на них випаде найбільше навантаження в розіграші м'яча. Хочолава вкотре показав, що з якісним першим пасом в перердню лінію навіть без тиску в нього проблеми. Коли на нозі постійно висітиме Аллє – про вихід через грузина можна не думати.

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Болбат – ще не крайній захисник

Паулу Фонсека на зимових зборах награв нового правого фулбека – Сергія Болбата. Останній матч мав стати своєрідним екзаменом для гравця – наскільки він звик до цієї ролі.

З його прострілів і розрізних передач Шахтар створив два хороші моменти, що однозначно можна вважати позитивом. Попереду Болбат корисний поставленою подачею, кращим ніж в інших претендентів на позицію відчуттям моменту пасу.

Однак при просуванні м'яча з власної половини з активною протидією опонентів виникають певні проблеми. До того ж в окремих епізодах Болбат невиправдано зміщувався в центр, коли там вже був Марлос, не завжди вчасно виконував забігання по флангу, хоча передумови були.

Сьогодні перевірити захисні навички Сергія не вдалося, але за фланги Шахтаря проти Франкфурта стає страшно. Айнтрахт в улюбленій манері Хюттера перевантажує бровки та потужно пресингує зону м'яча. Немає впевненості, що Болбат і Ісмаїлі готові до такого випробування, а вся команда структурно зможе проходити пастки.

Соломоном важко замінити Тайсона

Ізраїльський новачок декілька разів показав хороший дриблінг, але загострював мало. Взаємодія з партнерами також далека від ідеалу – на його фланзі Ісмаїлі значно краще обігрувався з Коваленком, який зміщувався з центру. Дуже показова ситуація з пасом Мораєса на порожні ворота – Манор очікував її не туди.

Соломон також не готовий розривати масовану оборону одним тонким пасом, тому Шахтар сьогодні за умови посереднього перфомансу Марлоса мав великі проблеми зі створенням гольових моментів. Тайсон потрібен Шахтарю, як повітря. Сподіваємося, що травми немає. Перспективні Соломон і Фернандо не здатні зараз створити небезгрішній обороні Айнтрахта труднощі.

А от зв'язка Ісмаїлі-Тайсон може. Бразильський фулбек навіть сьогодні демонстрував вривання між центральним і крайнім захисниками Ваккера – чи не єдиний показовий елемент, який спрацює і в Лізі Європи.

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