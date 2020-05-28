Його вбили за велосипед: Дмитро Джулай – про геніального Трінче

Подкаст знаменитого українського коментатора, який нікого не залишить байдужим.

Його серце зупинилося 8 травня цього року.

Після нападу невідомих падлюк, які хотіли відібрати велосипед у 74-річного Томаса Карловича, більше відомого як Трінче, він так і не видряпався із коми.

Карлович був легендою аргентинського футболу. Він зневажав тренування, але своїми діями вражав серця місцевих вболівальників. За словами таких культових фігур, як Дієго Марадона, Хосе Пекерман, Луїс Сезар Менотті, Трінче був одним з найкращих гравців в історії аргентинського футболу, гра якого надзвичайно захоплювала їх.

За свою кар'єру Трінче встиг приміряти футболки кількох аргентинських команд, серед яких Сентраль Кордоба та його рідний Росаріо Сентраль.

"КарловІч"... Багато хто казав і каже "КарлОвіч". У Хорватії, звідки родом його батько, напевно казали "КАрловіч". Але його насамперед знали, як "Трінче". Це прізвисько він отримав у дитинстві – вже й не згадаєш, від кого", – розпочинає свою оповідь Джулай...

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