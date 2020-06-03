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Балотеллі планує судитись з колишнім клубом

21:03 52 Читать на русском
Балотеллі планує судитись з колишнім клубом
Маріо Балотеллі / Фото ФК Брешія

Італійський нападник Маріо Балотеллі має фінансові претензії до Брешії.

Італійська Брешія достроково розірвала контракт зі скандальним нападником Маріо Балотеллі, але сторони продовжують спілкуватись через юристів, повідомляє у Twitter журналіст Ніколо Скіра.

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Маріо вимагає від колишнього клубу фінансову компенсацію за розрив угоди, в свою чергу Брешія відмовляється платити форварду. Гравець має намір звернутись до суду.

У нинішньому сезоні Серії А Балотеллі провів 19 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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Теги
Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Брешія Брешія Італія
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