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Райола заробив на трансферах Погба 50 млн євро

13:33 1106 Читать на русском
Райола заробив на трансферах Погба 50 млн євро
Поль Погба / Фото з соцмереж

Відомий футбольний агент Міно Райола поповнив свій рахунок на кругленьку суму завдяки півзахиснику Манчестер Юнайтед Полю Погба.

Агент Погба Міно Райола у 2012 році збагатився на 27 млн євро за перехід хавбека в Ювентус, повідомляє Football Leaks.

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У 2016-му француз повернувся з Ювентуса в Манчестер Юнайтед, що принесло його агенту ще 22 мільйони. Таким чином, за 2 трансфери Райола отримав 49 млн євро.

В обох випадках ФІФА звинувачувала Райолу в конфлікті інтересів, але агент так і не був покараний.

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