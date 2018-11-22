Райола заробив на трансферах Погба 50 млн євро

Відомий футбольний агент Міно Райола поповнив свій рахунок на кругленьку суму завдяки півзахиснику Манчестер Юнайтед Полю Погба.

Агент Погба Міно Райола у 2012 році збагатився на 27 млн євро за перехід хавбека в Ювентус, повідомляє Football Leaks.

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У 2016-му француз повернувся з Ювентуса в Манчестер Юнайтед, що принесло його агенту ще 22 мільйони. Таким чином, за 2 трансфери Райола отримав 49 млн євро.

В обох випадках ФІФА звинувачувала Райолу в конфлікті інтересів, але агент так і не був покараний.

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