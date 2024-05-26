Фантастичні результати "червоно-білих", які здобули вперше в історії путівку в Лігу чемпіонів, не залишилися без уваги. Полювання на лідерів Жирони розпочалося ще взимку, але клуб не хотів продавати своїх гравців. Утім, втримати всіх керівництву каталонців не вдасться і, схоже, першим команду покине капітан Алейш Гарсія.

"Наш Пічічі": Жирона влаштувала парад на честь історичного виходу в Лігу чемпіонів – Довбик в центрі уваги

Як повідомляє Флоріан Плеттенберг, Байєр досягнув повної усної домовленості з півзахисником. Чемпіон Німеччини планує підписати довгостроковий контракт з 26-річним півзахисником Жирону.

Зазначається, що перемовини каталонців з леверкузенським клубом перебувають на просунутій стадії. Сума трансферу складе близько 15-20 мільйонів євро. Сам гравець бажає приєднатися до команди, яку очолює Хабі Алонсо, щоб допомогти їм змагатися в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Алейш Гарсія виступає за Жирону з 2021 року. Загалом півзахисник відіграв за "червоно-білих" у 172 матчах, забивши вісім голів та оформив 21 результативну передачу. Чинна угода Гарсії з Жироною розрахована до 2026 року.

Неверкузен-2002: двійник Гусіна, партнер Шеви пережив драму, стара гвардія дошкуляла Лобановському – де вони зараз?