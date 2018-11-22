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Райола заработал на трансферах Погба 50 млн евро

13:34 33 Читати українською
Райола заработал на трансферах Погба 50 млн евро
Поль Погба / Фото из соцсетей

Известный футбольный агент Мино Райола пополнил свой счет на кругленькую сумму благодаря полузащитнику Манчестер Юнайтед Полю Погба.

Агент Погба Мино Райола в 2012 году обогатился на 27 млн евро за переход хавбека в Ювентус, сообщает Football Leaks.

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В 2016-м француз вернулся из Ювентуса в Манчестер Юнайтед, что принесло его агенту еще 22 миллиона. Таким образом, за 2 трансферы Райола получил 49 млн евро.

В обоих случаях ФИФА обвиняла Райолу в конфликте интересов, но агент так и не был наказан.

Ювентус провел переговоры с Манчестер Юнайтед относительно будущего Погба

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