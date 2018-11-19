Мілан провів зустріч з Райолою щодо повернення Ібрагімовіча

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч з великою долею ймовірності знову може стати гравцем "россонері".
Сьогодні у Мілані пройшла зустріч функціонерів клубу та агента Міно Райоли, який представляє інтереси Златана Ібрагімовіча.
"Ібрагімовіч готовий розпочати переговори з Міланом, нарешті там з'явились нормальні люди", – Райола
Зустріч тривала близько 4-х годин. На ній, зокрема, обговорювалось можливе повернення Златана Ібрагімовіча в італійський клуб, повідомляє Milan News.
Цікаво, що нещодавно шведський форвард заявив, що свого часу не хотів покидати Мілан, та припустив своє повернення у столицю моди.
Нагадаємо, 37-річний швед вже виступав за Мілан в 2010-2012 роках. У 2018 році Златан став гравцем Лос-Анджелес Гелаксі.
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