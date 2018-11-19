Мілан провів зустріч з Райолою щодо повернення Ібрагімовіча

Златан Ібрагімовіч знову в Мілані ? / фото: ФК Мілан

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч з великою долею ймовірності знову може стати гравцем "россонері".

Сьогодні у Мілані пройшла зустріч функціонерів клубу та агента Міно Райоли, який представляє інтереси Златана Ібрагімовіча.

"Ібрагімовіч готовий розпочати переговори з Міланом, нарешті там з'явились нормальні люди", – Райола

Зустріч тривала близько 4-х годин. На ній, зокрема, обговорювалось можливе повернення Златана Ібрагімовіча в італійський клуб, повідомляє Milan News.

Цікаво, що нещодавно шведський форвард заявив, що свого часу не хотів покидати Мілан, та припустив своє повернення у столицю моди.

Нагадаємо, 37-річний швед вже виступав за Мілан в 2010-2012 роках. У 2018 році Златан став гравцем Лос-Анджелес Гелаксі.

Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон