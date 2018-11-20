Ювентус провів перемовини з Манчестер Юнайтед щодо майбутнього Погба

Трансферна сага про потенційне поверненням Погби у Серію А продовжується.

Під час візиту "червоних дияволів" до Турину в рамках групового етапу Ліги чемпіонів представники "б'янконері" обговорили з Манчестер Юнайтед майбутнє француза на Олд Траффорд і можливість повернення Поля до Італії, повідомляє Metro.

Погба прагне повернутися у Ювентус, – CdS

Зазначається, що Погба практично вимагає у МЮ продати його в Ювентус, однак представники італійського клубу попросили хавбека більш стримано реагувати на можливість повернення до Юве, щоб не напружувати атмосферу всередині манкуніанського колективу.

В останні місяці активно поширюються чутки про можливе повернення француза в Ювентус через конфлікт з головним тренером манкуніанців Жозе Моурінью, при тому що Поль є другим бомбардиром Юнайтед у сезоні 2018/2019.

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