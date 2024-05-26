Нападник Сандерленда U-21 Тимур Тутєров вразив ворота однолітків з Тоттенхема у фіналі плей-офф АПЛ U-21.

Тоттенхем та Сандерленд зійшлись у фіналі плей-офф АПЛ U-21. У основному складі "чорних котів" вийшов і наш співвітчизник Тимур Тутєров.

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Тоттенхем виявився сильнішим – дубль Ланкшіра та гол Ебботта визначили результат гри. Гол Тутєрова на останніх хвилинах трошки підсолодив пігулку для Сандерленда – український форвард вдало зіграв на добиванні після сейву голкіпера.

До слова, Тутєров зіграв за Сандерленд U-21 в 11 матчах, записавши до свого активу 2 голи та асист.

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