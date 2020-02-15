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Райола пожалівся, що Ібрагімовіч його б'є – Златан одразу ж відповів у своєму репертуарі

15 лютого 11:42 1722 Читать на русском
Райола пожалівся, що Ібрагімовіч його б'є – Златан одразу ж відповів у своєму репертуарі
Райола та Ібрагімовіч / TeamTalk

Скандальний агент Міно Райола зізнався, що Златан Ібрагімовіч може підняти на нього руку.

Міно Райола давав інтерв'ю, коли в коридорі з'явився Златан Ібрагімовіч.

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"Вибачте, хлопці, у мене проблеми. Ібрагімовіч йде! Останнього разу він ударив мене, досі боляче", – перервав інтерв'ю Райола. Швед почув цей жарт від свого агента і одразу ляснув Міно по плечу. "Бачили? Я знав, що так і буде", – продовжив жалітись Райола.

До слова, цієї зими Ібрагімовіч приєднався до Мілана та встиг провести 7 матчів, у яких відзначився 3 голами та асистом.

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Відеоновини Італія Міно Райола Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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