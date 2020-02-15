toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Райола пожаловался, что Ибрагимович его бьет – Златан сразу же ответил в своем репертуаре

11:50 125 Читати українською
Райола пожаловался, что Ибрагимович его бьет – Златан сразу же ответил в своем репертуаре
Райола и Ибрагимович / TeamTalk

Скандальный агент Мино Райола признался, что Златан Ибрагимович может поднять на него руку.

Мино Райола давал интервью, когда в коридоре появился Златан Ибрагимович.

Райола: Ибрагимович принес в Милан новую психологию

"Простите, ребята, у меня проблемы. Ибрагимович идет! Последний раз он ударил меня, до сих пор больно", – прервал интервью Райола. Швед услышал эту шутку от своего агента и сразу ударил Мино по плечу. "Видели? Я знал, что так и будет", – продолжил жаловаться Райола.

К слову, этой зимой Ибрагимович присоединился к Милану и успел провести 7 матчей, в которых отличился 3 голами и ассистом.

Ювентус спас ничью с Миланом в полуфинале Кубка: звёзды оправдывают статус, реабилитация Пиоли и кризис туринцев

blog_ava
Селюк назвал виновных в отстранении Манчестер Сити Зинченко от еврокубков
09:57
566
Теги
Видеоновости Мино Райола Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
45
мин
Саутгемптон
14:30
Бернли
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук