Райола пожаловался, что Ибрагимович его бьет – Златан сразу же ответил в своем репертуаре

Скандальный агент Мино Райола признался, что Златан Ибрагимович может поднять на него руку.

Мино Райола давал интервью, когда в коридоре появился Златан Ибрагимович.

Райола: Ибрагимович принес в Милан новую психологию

"Простите, ребята, у меня проблемы. Ибрагимович идет! Последний раз он ударил меня, до сих пор больно", – прервал интервью Райола. Швед услышал эту шутку от своего агента и сразу ударил Мино по плечу. "Видели? Я знал, что так и будет", – продолжил жаловаться Райола.

К слову, этой зимой Ибрагимович присоединился к Милану и успел провести 7 матчей, в которых отличился 3 голами и ассистом.

Ювентус спас ничью с Миланом в полуфинале Кубка: звёзды оправдывают статус, реабилитация Пиоли и кризис туринцев