Ювентус у компенсований час врятував нічию з Міланом у півфіналі Кубка Італії – Роналду відзначився з пенальті

Перший півфінальний поєдинок Кубка Італії 2019/20 між Міланом та Ювентусом завершився результативною нічиєю (1:1).

Поєдинок на Сан Сіро розпочався дуже цікаво, потішивши фанатів хорошими швидкостями й кількома моментами. В першу чергу, так сталося через стартову активність Мілана, який у перші півгодини домінував – "россонері" регулярно відбирали м'яч на чужій половині поля, провели шість незаблокованих ударів по воротах Юве і не допустили по власних жодного. Найближчими до голу господарі були на 22-й та 29-й хвилинах, коли з лінії штрафного пробивали Калабрія та Ребіч – удар Давіде Буффон витягнув з-під поперечини, а постріл Анте голкіпер парирував перед собою (одразу ж накривши відскок).

Десь із середини першого тайму Ювентус почав вирівнювати гру, але перший момент туринцям вдалося створити аж на 35-й хвилині – Куадрадо зарядив метрів з 22-х у лівий кут, змусивши Доннарумму виконувати сейв. Мілан огризнувся кількома атаками й заробив перспективний штрафний (Чалханоглу пробив у стінку), а от Юве, перехопивши ініціативу, нічим реальним голкіпера суперника до перерви так і не потурбував. Втім, підопічні Саррі змогли добитися жовтих карток для Ібрагімовіча та Тео Ернандеса – обидва отримали дискваліфікації на наступний матч. Зрештою, перший тайм завершився без голів.

Здавалося, що другий тайм Мілан розпочне так же, як з Інтером, однак "россонері" не збиралися повторювати старих помилок. Вже на 47-й хвилині вони могли вийти уперед зусиллями Ребіча, який вирвався практично віч-на-віч з Буффоном і пробив низом. ДжіДжі парирував удар хорвата, а на 52-й хвилині ще й взяв дальній постріл Кастільєхо в правий нижній кут. Туринці огризнулися на 60-й прострілом та ударом Дибали, з якими не без труднощів впорався Доннарумма – і вже через хвилину Буффон змушений був витягувати постріли Златана та Ернандеса під ліву та праву стійки. Зрештою, оборона "б'янконері" тріснула на 62-й хвилині: Кастільєхо виконав м'яку подачу в центр штрафного, а Ребіч ефектно переправив м'яч у лівий нижній кут – 1:0!

Юве прогнозовано пішов уперед, однак в наступні 20 хвилин туринці нічого конкретнішого за дальній удар Дибали з рикошетом та контраверсійне падіння Куадрадо в штрафному не вигадали. Мілан доволі впевнено відбивався, попри появу на полі Бентанкура, Ігуаїна та Рабйо, але доволі часто господарі маскували помилки жорсткими фолами. Один з них на 72-й хвилині призвів до жовтої картки Ернандесу – вона стала для Тео другою. Мілан залишився у меншості, але Юве чомусь це взагалі не допомагало. Туринці просто стали довше катати м'яч.

На 80-х хвилинах тиск "б'янконері" почав зростати. Так, на 80-й подачу з кутового замикав Де Лігт (неточно), на 83-й метрів з 20-ти стріляв Роналду (К'яєр заблокував), а на 84-й з-за меж штрафного пробив Дибала – поруч зі стійкою. Мілан тримався доволі впевнено, хоча й дещо притиснувся до воріт. Врятувати гостей міг лише неординарний хід – і на 89-й хвилині він стався. Роналду замкнув класну подачу Бентанкура на дальню стійку ударом боковими ножицями, влучивши в руку Калабрії; Давіде в той момент був у польоті, тож арбітр вирішив подивитися повтор особисто. Повернувшись, він вказав на "позначку", а Роналду з неї не залишив жодних шансів Доннаруммі – 1:1!

Саме з цим рахунком поєдинок і завершився. Матч-відповідь проведуть у Турині 4-го березня.