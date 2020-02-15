Райола: Ібрагімовіч приніс у Мілан нову психологію

Відомий агент Міно Райола, який представляє інтереси форварда Мілана Златана Ібрагімовіча, розповів про плани свого клієнта.

"У Мілані свій власний проект, який тільки реалізується. Ібрагімовіч після закінчення сезону вирішить, що він хоче робити, залишитися або йти.

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Що б я йому порадив? Продовжувати, якщо він отримує задоволення, або зупинятися, якщо гра не приносить йому потрібних емоцій. Поки мені здається, що він насолоджується грою, це видно по ньому. Він допомагає своїм одноклубникам. Він приніс в команду нову психологію",– цитує Райолу Milan News.It.

Нагадаємо, Ібрагімович повернувся в Мілан під час зимового трансферного вікна на правах вільного агента. 38-річний швед вже встиг зіграти за "россонері" 7 матчів в усіх турнірах, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

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