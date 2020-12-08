Райола назвав ймовірний новий клуб Погба
10:10 - Читать на русском
Міно Райола, агент півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба, розкрив плани свого клієнта щодо продовження кар'єри.
"Поль Погба може повернутись у Ювентус. Він нещасливий в Манчестер Юнайтед", – наводить слова Райоли Tuttosport на обкладинці.
Райола: Для Погба в Манчестер Юнайтед все завершено
Зазначимо, що раніше агент француза заявив, що для гравця все завершено у складі "червоних дияволів", однак не уточнив, коли Погба покине клуб.
27-річний гравець у поточному сезоні провів за команду Сульшера 13 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.
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