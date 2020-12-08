"Погба может вернуться в Ювентус. Он несчастлив в Манчестер Юнайтед", – приводит слова Райола Tuttosport на обложке.

Райола: Для Погба в Манчестер Юнайтед все кончено

Отметим, что ранее агент француза заявил, что для игрока все завершено в составе "красных дьяволов", однако не уточнил, когда Погба покинет клуб.

27-летний игрок в текущем сезоне провел за команду Сульшера 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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