Райола назвал вероятный новый клуб Погба
10:10 - Читати українською
Мино Райола, агент полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, раскрыл планы своего клиента насчет продолжения карьеры.
"Погба может вернуться в Ювентус. Он несчастлив в Манчестер Юнайтед", – приводит слова Райола Tuttosport на обложке.
Райола: Для Погба в Манчестер Юнайтед все кончено
Отметим, что ранее агент француза заявил, что для игрока все завершено в составе "красных дьяволов", однако не уточнил, когда Погба покинет клуб.
27-летний игрок в текущем сезоне провел за команду Сульшера 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Чергова ганьба Барселони, Моурінью і Мілан втримали вершини, шоу лідерів у Німеччині, грабіжник Вернер – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter