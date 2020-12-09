"Обираючи між Кріштіану Роналду, великим фанатом якого я є, і Ліонелем Мессі, завжди вибираю португальця.

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Але Златан сам по собі, він з іншої планети. Він – найдосконаліший гравець в історії футболу. У нього талант Мессі і сила волі Роналду. Якби володаря "Золотого м'яча" вибирала громадськість, впевнений, він би отримав його вісім разів", – цитує Райолу видання Tuttosport.

Нагадаємо, Ібрагімович на початку цього року повернувся в Мілан, за який виступав з 2010 по 2012 рік. У поточному сезоні швед взяв участь в 10 матчах у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 2 результативні передачі.

У ході своєї кар'єри нападник також захищав кольори Мальме, Аякса, Ювентуса, Інтера, Барселони, ПСЖ, Манчестер Юнайтед і Лос-Анджелес Гелаксі.

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