Група А: Атлетіко і Зальцбург визначать щасливчика

Баварія – Локомотив

Зальцбург – Атлетіко

Баварія вийшла у плей-офф ще після 4-го туру. Минулого тижня мюнхенці привезли у Мадрид напіврезервний склад, але "матрацники" не зуміли цим скористатися, зігравши лише внічию. Замість гарантованого другого місця та путівки в плей-офф Атлетіко тепер змушений провести лобовий виїзний матч проти Зальцбурга. "Матрацників" для виходу в 1/8 влаштує навіть нічия, а от Зальцбургу потрібно перемагати – тільки тоді австрійці фінішують другими. Отже, доля Атлетіко і Зальцбурга перебуває лише в їхніх руках.

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В паралельному матчі Баварія, яка вже стала першою, прийме Локомотив. Чинному переможцю ЛЧ нічого не потрібно (хіба що преміальні за перемогу від УЄФА та очок у клубний рейтинг), а от росіяни ще сподіваються бодай на путівку в Лігу Європи. Щоправда, для цього потрібно перемагати на виїзді Баварію і сподіватися на поразку австрійців. Нічия Локомотив не влаштує, позаяк "залізничники" поступаються Зальцбургу в особистих зустрічах. Як і не випередять Атлетіко, тому команда Дієго Сімеоне точно зіграє весною в єврокубках – як мінімум, у Лізі Європи.

Група B: неймовірна інтрига за участю Шахтаря – пан або пропав для всіх 4-х команд

Інтер – Шахтар

Реал Мадрид – Борусія Менхенгладбах

Єдина група, у якій всі 4 команди можуть кваліфікуватися у плей-офф, і в якій ще ніхто нічого собі не гарантував. Лише Борусія М точно зіграє мінімум у Лізі Європи навіть у випадку поразки в Мадриді. Нічия в Іспанії забезпечує німцям ЛЧ, а перемога Реала гарантовано виведе вже "вершкових" у 1/8 фіналу. Якщо ж Мадрид і Гладбах розійдуться миром, то команда Зідана повинна молитися на перемогу Інтера над Шахтарем, адже обіграла міланців два рази, тому матиме перевагу у випадку рівності очок. Якщо ж донеччани не програють в Італії, то Реал у випадку втрати очок вилітає в Лігу Європи – за особистими зустрічами "гірники" випереджають чемпіона Іспанії. Найгірша ситуація в Інтера – будь-який результат, окрім перемоги, залишить "нерадзуррі" без єврокубків. Та й навіть у випадку тріумфу з Шахтарем міланці вилетять із ЛЧ, якщо Гладбах і Реал розпишуть мирову.

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Шахтарю ж для путівки в плей-офф ЛЧ потрібно вигравати в Інтера. Нічия теж виведе "гірників" далі, але лише в разі непрограшу Борусії в Іспанії. Якщо Шахтар програє, то зіграє максимум в Лізі Європи – та й то лише тоді, якщо Реал поступиться Гладбаху. Словом, у цьому квартеті дуже багато "якщо", але водночас доля кожної команди залежить виключно від неї – і це насправді прекрасно.

Група С: Ман Сіті та Порту – в плей-офф, питання щодо 3 місця відкрите

Манчестер Сіті – Марсель

Олімпіакос – Порту

У цьому квартеті інтрига збереглася лише щодо визначення володаря третього місця, яке дасть путівку в Лігу Європи. Манчестер Сіті гарантував собі перше місце, а Порту став другим – команда Гвардіоли випереджає португальців в особистих матчах, тому тут жодних змін вже не відбудеться.

Марсель та Олімпіакос ведуть заочну боротьбу за 3 позицію. У греків дещо краща ситуація, адже вони мають перевагу над французами в лобових поєдинках (1:0, 1:2), тому для місця в Лізі Європи Олімпіакосу потрібно зіграти не гірше за Марсель. Греки вдома приймають невмотивований Порту, а от команда Віллаша-Боаша їде в гості до Ман Сіті. До слова, Хосеп Гвардіола цілком може випустити Олександра Зінченка, адже українець провів вже 4 матчі у поточній Лізі чемпіонів, а в останньому поєдинку АПЛ вкотре опинився поза заявкою.

Група D: Аталанта спробує вистояти в Амстердамі

Мітьюлланд – Ліверпуль

Аякс – Аталанта

Поєдинок Ліверпуля та Мітьюлланда турнірного значення не має – англійці фінішують першими, а данська команда втратила шанси навіть на Лігу Європи. А от матч в Амстердамі стане справжньою "зарубою". Перемога Аякса виведе в плей-офф команду тен Хага, тоді як Аталанті достатньо і нічиєї. Руслан Маліновський оговтався від коронавірусу, але навряд чи варто серйозно сподіватися на появу лідера збірної України в цій ключовій грі – фізичні кондиції ще явно не ті.

Група E: унікальний квартет без жодної інтриги

Челсі – Краснодар

Ренн – Севілья

Єдиний квартет, у якому турнірна інтрига вже відсутня. Челсі та Севілья достроково вийшли в плей-офф з першого і другого місця відповідно. Краснодар завдяки перемозі над Ренном в минулому турі став третім та зіграє в Лізі Європи, а французи втратили всі шанси на євровесну. Тому матчі 6 туру важливі лише з точки зору набраних очок у клубний рейтинг та преміальних (в нинішніх коронавірусних реаліях зайвих 2,7 млн євро за перемогу ніколи не будуть зайвими).

Група F: шанс для росіян грюкнути дверима, Соболь спробує пробитися в плей-офф

Зеніт – Борусія Д

Лаціо – Брюгге

Дортмундська Борусія, яка вже вийшла у плей-офф, зіграє в Росії проти Зеніта. Команду з Санкт-Петербурга вже нічого не врятує – Зеніт відверто зганьбився, втративши шанси навіть на 3 місце. Максимум, що світить Ракицькому і Ко – обіграти Борусію і посунути команду Фавра з першої позиції групи. Це трапиться, якщо Лаціо в паралельному матчі не програє Брюгге, адже римляни мають кращі показники в особитих зустрічах із "джмелями".

Втім, наразі Лаціо рано думати про перше місце. Команда Сімоне Індзагі зустрінеться з Брюгге, який відстає на 2 очки. Команда Едуарда Соболя зберігає шанси на другу позицію та відбере її в італійців у випадку звитяги на Олімпіко. Букмекери вважають такий розвиток подій малоймовірним, але виключати нічого не можна. Якщо ж Лаціо не поступиться, то вийде в 1/8 ЛЧ, а бельгійці вирушать в Лігу Європи.

Група G: матч за Лігу Європи в Києві, довгоочікувана зустріч Мессі та Роналду

Динамо – Ференцварош

Барселона – Ювентус

Одна з найцікавіших груп для українських поціновувачів футболу, адже в цьому квартеті виступає київське Динамо. В останньому турі підопічні Мірчі Луческу приймуть на НСК Олімпійський Ференцварош Сергія Реброва. Поєдинок між цими командами в Будапешті завершився миром (2:2), а різниця голів у киян краща (мінус 10 проти мінус 11-ти) при однаковій кількості очок (по одному). Відповідно, перемога з будь-яким рахунком, а також нічия 0:0, 1:1 або 2:2 виведе в Лігу Європи саме Динамо. Звитяга Ференцвароша або ж нічия 3:3, 4:4 і т.д. означатиме виліт киян з єврокубків.

В іншому матчі зустрінуться Барселона і Ювентус, які вже оформили вихід у 1/8 ЛЧ. Каталонці випереджають туринців на 3 очки, а в Італії виграли з рахунком 2:0. Відповідно, для першого місця "Старій синьйорі" потрібно вигравати або ж різницею в 3 м'ячі, або у два голи з рахунком 3:1, 4:2 тощо. Як бачимо, шанси Барси на першу позицію значно кращі, але цей матч цікавий не лише з точки зору результату.

Вперше з 6 травня 2018 року світ має шанс побачити дуель Мессі та Роналду. Ліонель і Кріштіану зустрічалися вже 35 разів. У аргентинця 16 перемог і 22 голи. Португалець трохи відстає – 10 і 19 відповідно. А от у загальному заліку Ліги чемпіонів Кріш має перевагу – 133 голи проти 118-ти. Саме Роналду і Мессі є найкращими бомбардирами в історії ЛЧ. Безумовно, дана зустріч легенд на Камп Ноу буде чи не цікавішою за саме протистояння Барси і Юве.

Кріштіану та Ліонель могли зустрітися ще у жовтні на Ювентус Стедіум, але тоді португалець лікувався від COVID-19. Зараз обоє зірок здорові та готові вийти на поле. Рональд Куман надав Мессі відпочинок у останніх двох матчах ЛЧ, не взявши Лео до Києва та Будапешта, але не випустити його проти Ювентуса стане злочином нідерландця проти футболу. Дана дуель Мессі з Роналду може стати чи не останньою в історії – Кріштіану вже 35, а Лео на 2 роки молодший, але вже наступного літа він може покинути Барсу і опинитися невідомо де. Тому насолоджуємося дуеллю легенд, поки маємо таку можливість.

Група H: МЮ, Лейпциг і Париж у битві за життя

РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед

ПСЖ – Істанбул Башакшехір

Цей квартет називали "групою смерті". Таким він і виявився – перед останнім туром Манчестер Юнайтед, ПСЖ та РБ Лейпциг набрали по 9 очок та визначать одного невдаху, який вилетить у Лігу Європи. Істанбул Башакшехір втратив всі шанси на євровесну – в цьому плані пощастило ПСЖ, який прийме на Парк де Пренс невмотивованих турків.

Якщо парижани виграють, то гарантовано фінішують першими, позаяк у особистих матчах переважають і МЮ, і РБ Лейпциг. У випадку нічиєї підопічні Тухеля вийдуть у плей-офф як мінімум з другого місця. Навіть поразка залишає парижанам шанси – в такому разі для путівки в 1/8 французів не влаштує лише нічия РБ Лейпциг із Манчестер Юнайтед.

Команда Сульшера вийде в 1/8, якщо не програє в Німеччині. У випадку нічиїх в обох матчах "червоні дияволи" фінішують першими, а ПСЖ – другим. Поразка від РБ Лейпциг відправить МЮ в Лігу Європи.

"Бики" вийдуть з групи, якщо переможуть Манчестер Юнайтед. Якщо ж ПСЖ вдома програє Істанбулу, то РБ Лейпциг влаштує навіть нічия з манкуніанцями. Поразка не залишить команді Нагельсманна жодних шансів – в такому разі РБ Лейпциг вирушить у Лігу Європи.

Динамо – Ференцварош: анонс матчу Ліги чемпіонів