"Выбирая между Криштиану Роналду, большим фанатом которого я являюсь, и Лионелем Месси, всегда выбираю португальца.

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Но Златан сам по себе, он с другой планеты. Он – самый совершенный игрок в истории футбола. У него талант Месси и сила воли Роналду. Если бы обладателя "Золотого мяча" выбирала общественность, уверен, он бы получил его восемь раз", – цитирует Райолу издание Tuttosport.

Напомним, Ибрагимович в начале этого года вернулся в Милан, за который выступал с 2010 по 2012 год. В текущем сезоне швед принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

В ходе своей карьеры нападающий также защищал цвета Мальме, Аякса, Ювентуса, Интера, Барселоны, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси.

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