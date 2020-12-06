Ібра отримав травму ще 22 листопада у матчі проти Наполі. Швед прагнув відновитися до гри проти Сампдорії, але лікарі Мілана не дозволили цього зробити, тому тренерський штаб не включив футболіста навіть у заявку.

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Наступний орієнтир для Златана – 13 грудня, коли Мілан зіграє проти Парми. Водночас сам футболіст продовжує відновлюватися у своєму стилі. Напередодні базу "россонері" замело снігом, але навіть це не завадило Ібрагімовічу. Футболіст опублікував коротке відео у своїх соцмережах, додавши до нього красномовний підпис: "Спробуйте мене зупинити".

До слова, у нинішньому сезоні 39-річний нападник провів за Мілан 6 матчів у Серії А, в яких забив 10 голів та віддав один асисит. Результативність Ібрагімовіча допомогла його команді одноосібно очолити турнірну таблицю.

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