Райо Вальєкано – Леганес: Лунін у запасі, Кравець не потрапив у заявку

Став відомим склад Леганеса на матч 22 туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано.

Український голкіпер Андрій Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч, проте традиційно залишився на лавці для запасних, програвши конкуренцію Куельяру.

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Інший українець – Василь Кравець, який не так давно приєднався до клубу Луніна, перейшовши з Луго, не потрапив навіть у заявку команди.

До слова, на рахунку українського голкіпера 2 матчі за Леганес у чемпіонаті Іспанії цього сезону, у обох Лунін залишав ворота "сухими". Кравець поки не грав у Ла Лізі.

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Матч між Райо Вальєкано та Леганесом розпочнеться сьогодні о 22:00.