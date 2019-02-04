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Райо Вальєкано – Леганес: Лунін у запасі, Кравець не потрапив у заявку

21:23 83 Читать на русском
Райо Вальєкано – Леганес: Лунін у запасі, Кравець не потрапив у заявку
Андрій Лунін / Marca

Став відомим склад Леганеса на матч 22 туру чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано.

Український голкіпер Андрій Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч, проте традиційно залишився на лавці для запасних, програвши конкуренцію Куельяру.

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Інший українець – Василь Кравець, який не так давно приєднався до клубу Луніна, перейшовши з Луго, не потрапив навіть у заявку команди.

До слова, на рахунку українського голкіпера 2 матчі за Леганес у чемпіонаті Іспанії цього сезону, у обох Лунін залишав ворота "сухими". Кравець поки не грав у Ла Лізі.

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Матч між Райо Вальєкано та Леганесом розпочнеться сьогодні о 22:00.

Іспанія22 турЕстадіо де Вальєкас (Мадрид)

Райо Вальєкано - Леганес: Понеділок 04 лютого 2019

Райо Вальєкано

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0 : 1
Леганес
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Теги
Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Василь Кравець Василь Кравець Леганес Леганес Українці за кордоном Райо Вальєкано - Леганес
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