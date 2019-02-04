Райо Вальекано – Леганес: Лунин в запасе, Кравец не попал в заявку

Стал известен состав Леганеса на матч 22 тура чемпионата Испании против Райо Вальекано.

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку Леганеса на матч, однако традиционно остался на скамейке запасных, проиграв конкуренцию Куэльяру.

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Другой украинец – Василий Кравец, который не так давно присоединился к клубу Лунина, перейдя с Луго, не попал даже в заявку команды.

К слову, на счету украинского голкипера 2 матча за Леганес в чемпионате Испании в этом сезоне, в обоих Лунин оставлял ворота "сухими". Кравец пока не играл в Ла Лиге.

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Матч между Райо Вальекано и Леганесом начнется сегодня в 22:00.