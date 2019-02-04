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Райо Вальекано – Леганес: Лунин в запасе, Кравец не попал в заявку

21:23 8 Читати українською
Райо Вальекано – Леганес: Лунин в запасе, Кравец не попал в заявку
Андрей Лунин / Marca

Стал известен состав Леганеса на матч 22 тура чемпионата Испании против Райо Вальекано.

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку Леганеса на матч, однако традиционно остался на скамейке запасных, проиграв конкуренцию Куэльяру.

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Другой украинец – Василий Кравец, который не так давно присоединился к клубу Лунина, перейдя с Луго, не попал даже в заявку команды.

К слову, на счету украинского голкипера 2 матча за Леганес в чемпионате Испании в этом сезоне, в обоих Лунин оставлял ворота "сухими". Кравец пока не играл в Ла Лиге.

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Матч между Райо Вальекано и Леганесом начнется сегодня в 22:00.

Испания22 турЭстадио де Вальекас (Мадрид)

Райо Вальекано - Леганес: Понедельник 04 февраля 2019

Райо Вальекано
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Василий Кравец Василий Кравец Испания Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Райо Вальекано - Леганес
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