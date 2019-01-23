Конкурент Луніна Куельяр покине Леганес – українець може отримати шанс стати основним голкіпером

Леганес влітку залишиться без основного голкіпера. Іван Куельяр стане гравцем Вальядоліда.

Основний голкіпер Леганеса Іван Куельяр влітку стане гравцем Вальядоліда. Контракт 34-річного воротаря завершується 30 червня, тому Куельяр перейде у новий клуб на правах вільного агента. Іспанець вже узгодив умови особистого контракту, який буде розрахований на 3 роки, інформує AS.

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Трансфер міг відбутись ще минулого літа, проте тоді "пепінерос" не відпустили Куельяра через побоювання за воротарську позицію, адже змогли підписати лише Андрія Луніна на правах оренди з Реала.

До слова, нещодавно Лунін здивував Реал відмовою повертатись в Мадрид посеред сезону, мотивувавши таке рішення бажанням завершити сезон у складі Леганеса. Крім того, "пепінерос" розглядають варіант продовження оренди українця ще на сезон. В такому разі, враховуючи відхід Куельяра, у Луніна з'явився б серйозний шанс стати основним голкіпером команди у наступному сезоні.

Втім, про майбутнє українця наразі нічого невідомо – він може залишитись в Леганесі, повернутись у Реал, а також піти на правах оренди в іншу команду.

В сезоні 2018/19 Куельяр провів 19 матчів у чемпіонаті Іспанії та 2 – в Кубку. В активі Андрія Луніна по 2 поєдинки в Прімері та Копа дель Рей.

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