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"Він стукає в двері збірної України", – спортивний директор Леганеса пояснив, чому клуб звернув увагу на Кравця

09:40 1737 Читать на русском
"Він стукає в двері збірної України", – спортивний директор Леганеса пояснив, чому клуб звернув увагу на Кравця
Василь Кравець / фото із соцмереж

Спортивний директор Леганеса Тема Індіас пояснив, чому клуб придбав захисника збірної України Василя Кравця.

"Ми переконані, що у Василя велике майбутнє. Він відмінно проявив себе в клубі з Сегунди. До того ж, він футболіст, який стукає в двері збірної України. Упевнений, що Кравець принесе багато користі клубу і радості вболівальникам Леганеса" , – цитує Індіаса AS.

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Нагадаємо, українець перейшов у мадридський клуб з Луго, який виступає в Сегунді. Повідомлялося, що Леганес заплатить 2 млн євро, які між собою розділять Луго та львівські Карпати.

З новим клубом Кравець підписав 4-річний контракт і вже встиг дебютувати в складі "пепінерос".

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Тепер на Бутарке гратимуть одразу 2 українських легіонери, адже на правах оренди у мадридського Реала також виступає голкіпер Андрій Лунін.

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