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Раванеллі: Якщо я дізнаюся, що хтось із моїх гравців зливає матчі – на наступний день вб'ю його

24 серпня 23:41 263 Читать на русском
Раванеллі: Якщо я дізнаюся, що хтось із моїх гравців зливає матчі – на наступний день вб'ю його
Фабріціо Раванеллі / Фото з соцмереж

Наставник Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі розповів, що вірить в українських футболістів та зазначив, що не потерпить у команді тих, хто захоче грати на фіксований результат.

"Я вірю в українських футболістів, особливо в їх розум. Для футболіста важливо не те, як ти граєш, який ти на поле. Важлива концентрація і на тренуваннях, і поза ним. Стиль життя, відмова від алкоголю.

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Якщо ти хочеш досягти вершин – ти повинен працювати дуже багато. Відмінність українських футболістів від італійських проявляється взагалі в усьому. В Італії ти повинен бути підготовлений ментально, тактично і психологічно, наприклад, в Ювентусі ти сфокусований лише на тому, як ти граєш, і все. 90 відсотків інших проблем – їжа, машина, житло – вирішує людина в клубі.

В Італії немає корупції, сподіваюся в Україні теж. Якщо я дізнаюся, що хтось із моїх гравців зливає матчі – на наступний день я вб'ю його, а також залишу цю команду", – розповів Раванеллі для Xsport.

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