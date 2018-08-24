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Фонсека, Раванеллі, Кендзьора та інші іноземці з УПЛ заговорили українською на честь Дня Незалежності

13:56 808 Читать на русском
Фонсека, Раванеллі, Кендзьора та інші іноземці з УПЛ заговорили українською на честь Дня Незалежності
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Іноземці, які грають або тренують в УПЛ привітали Україну з Днем Незалежності.

Ролик розробив ресурс FootballHub. У ньому легіонери чемпіонату України декламують вірш Ліни Костенко "Усе моє, все зветься Україна".

Продекламували рядки вірша тренер Шахтаря Паулу Фонсека, гравець Зорі Сілас, захисник Динамо Томаш Кендзьора, президент УПЛ Томас Грімм, наставник київського Арсенала Фабріціо Раванеллі та інші.

Екс-форвард Дніпра Матеус привітав з Днем Національного прапора України

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 27 річницю Незалежності.

Теги
Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Паулу Фонсека Паулу Фонсека Фабріціо Раванеллі Фабріціо Раванеллі
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