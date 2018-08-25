Раванелли: Если я узнаю, что кто-то из моих игроков сливает матчи – на следующий день убью его

Наставник Арсенал-Киев Раванелли рассказал, что верит в украинских футболистов и отметил, что не потерпит в команде тех, кто захочет играть на фиксированный результат.

"Я верю в украинских футболистов, особенно в их разум. Для футболиста важно не то, как ты играешь, какой ты на поле. Важная концентрация и на тренировках, и вне его. Стиль жизни, отказ от алкоголя.

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Если ты хочешь достичь вершин – ты должен работать очень много. Отличие украинских футболистов от итальянских проявляется вообще во всем. В Италии ты должен быть подготовлен ментально, тактически и психологически, например, в Ювентусе ты сфокусирован только на том, как ты играешь, и все. 90 процентов других проблем – еда, машина, жилье – решает человек в клубе.

В Италии нет коррупции, надеюсь в Украине тоже. Если я узнаю, что кто-то из моих игроков сливает матчи – на следующий день я убью его, а также покину эту команду", – рассказал Раванелли для Xsport.

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