Луганська Зоря серйозно взялась за інцидент з расистським скандалом у матчі проти Десни. Відповідний лист вже надісланий у комітет етики та чесної гри УАФ.

У зверненні, опублікованому в офіційному Twitter клубу, луганці звертають увагу на те, що висловлювання "виродків понабирали, бл**ь, чорнож***х" звучало з лавки запасних Десни. У листі клуб детально описав ситуацію, що трапилась.

"Виродків понабирали, бл**ь, чорнож***х": расистський скандал у матчі УПЛ

Зоря вважає таку поведінку образливою та расистською, що заборонено окремими статтями кодексу етики та чесної гри УАФ. Також у зверненні зазначається, що луганці не мають на меті покарати Десну. Керівництво чернігівців має самостійно знайти винного, вжити відповідних заходів щодо запобігання схожих ситуацій у майбутньому і попросити вибачення у гравців Зорі та самого клубу.

Нагадаємо, у компенсований час поєдинку 14-го туру УПЛ між футболістами Зорі та Десни сталась сутичка після фолу Калітвінцева на Шахабі. Під час конфлікту і прозвучала вищезгадана фраза з расистським підтекстом. Матч завершився перемогою луганців з рахунком 2:1.

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