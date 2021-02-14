Емоції у поєдинку головних претендентів на бронзу УПЛ не вщухали навіть на лаві запасних.

У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги між Зорею та Десною боротьба точилась на кожному клаптику поля протягом усього поєдинку. В одному з моментів півзахисник луганців Дмитро Іванісеня позбувся зуба, а вже у компенсований час, після фолу Владислава Калитвинцева на іранському новачку луганців Захедітабарі Шахабі, між футболістами обох команд сталася сутичка, яка мало не переросла у масову бійку.

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Під час вищезгаданого епізоду до трансляції потрапило образливе висловлювання з расистським підтекстом: "Виродків понабирали, бл**ь, чорнож***х" (момент на 2:41:13). Як стверджує Football Hub, фраза прозвучала з лави запасних чернігівської команди. Очевидно, УАФ проведе розслідування щодо цього інциденту.

Нагадаємо, Зорі вдалось вирвати перемогу у Десни з рахунком 2:1 і обійти чернігівців у турнірній таблиці чемпіонату України.

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