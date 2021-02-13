У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги підопічні Рябоконя не встояли проти луганців. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Сусіди по турнірній таблиці і головні претенденти на бронзові медалі УПЛ відкривали 14-й тур чемпіонату України після тривалої перерви. Господарі повернулись зі зборів ще на початку тижня, тож встигли призвичаїтись до суворих реалій української погоди. Натомість підопічні Олександра Рябоконя навпаки прибули у Запоріжжя "з корабля на бал" – прямо зі спекотної Туреччини, тож акліматизація футболістів Десни викликала занепокоєння.

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Обидві команди активно розпочали поєдинок – температура повітря змушувала футболістів рухатись. Перший небезпечний момент виник на восьмій хвилині, коли Пилип Будківський залишив м'яч на лінії штрафного майданчика під удар Гуцуляку. Олексій пробивав у ближній кут воріт, проте Нікола Васіль зреагував на постріл. Згодом Аллах'яр Сайядманеш пробивав з гострого кута – Євген Паст потягнув сферу з дев'ятки.

В середині тайму команди протягом трьох хвилин обмінялись голами. Спочатку, після помилки Паста (голкіпер неточно відпасував на Мостового), сферу підхопив Сайядманеш і прострілив з правого флангу на Олександра Гладкого, який і відкрив рахунок у матчі. А згодом німецький захисник луганців Джоель Абу Ханна не влучив по м'ячу, чим скористався Юхим Конопля і пробив. Сфера після його пострілу влучила у поперечину, однак першим на добиванні виявився Андрій Тотовицький, який і зрівняв рахунок.

На 30-й хвилині у грі виник суперечливий епізод. Після запеклої боротьби у штрафному майданчику Зорі на землі опинився Віталій Вернидуб і м'яч влучив йому в руку. Гості апелювали до Анатолія Абдули, проте той залишився незворушним і не призначив одинадцятиметровий. За хвилину мяч таки опинився у сітці, але за мить до цього арбітр зафіксував порушення правил і скасував взяття воріт.

Майже одразу Йоонас Тамм втратив можливість вивести чернігівців вперед – Гуцуляк майстерно обійшов опонента і подав на голову естонському захиснику, проте той пробив над поперечиною. На останній хвилині Вернидуб, намагаючись вибити м'яч, не влучив по сфері і Васіль не без проблем у падінні відвів загрозу від своїх воріт. Загалом, перший тайм залишився за Десною – команда створила більше гольових моментів, переважала суперника за кількістю ударів і кутових, цікавіше комбінувала. У Зорі варто виділити іранського форварда, який немов заведений гасав по полю і приймав участь мало не у всіх атаках луганців.

Після відпочинку господарі кинулись штурмувати ворота чернігівців, однак гості легко гасили атакувальні потуги Зорі. На 59-й хвилині Віктор Скрипник вирішив спробувати зв'язку іранських форвардів вкупі з Гладким і на полі вперше з'явився новачок луганців Захедітабар Шахаб, замінивши Хомченовського.

Це миттєво принесло свої плоди – Олександр пострілом головою після навісу зліва від Жунінью вивів свою команду вперед. Майже одразу Будківський в районі одинадцятиметрової позначки перестрибнув захисника і головою пробивав у лівий кут воріт – Васіль у падінні забрав круглого.

Гра пришвидшилась і ось вже Іванісеня не влучає у ворота головою після навісу зі штрафного від Назарини. У відповідь свій шанс марнує Андрій Домбровський – після скидки п'ятою від Будківського 25-річний півзахисник потужним ударом з меж штрафного посилає м'яч над поперечиною. Емоції на полі не вщухали до останньої хвилини – вже у доданий час після фолу від Калітвінцева обидві команди мало не пішли "стінка на стінку".

Як наслідок, перемога Зорі підняла луганців на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ, дозволивши набрати 23 очки. Десна з такою ж кількістю балів опустилась на четверте місце.

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