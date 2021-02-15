Луганская Заря серьезно взялась за инцидент с расистским скандалом в матче против Десны. Соответствующее письмо уже направлено в комитет этики и честной игры УАФ.

В обращении, опубликованном в официальном Twitter клуба, луганчане обращают внимание на то, что выражение "уродов набрали, бл**ь, чорнож***х" звучало из скамейки запасных Десны. В письме клуб подробно описал ситуацию, которая случилась.

"Уродов понабрали, бл**ь, чернож***х": расистский скандал в матче УПЛ

Заря считает такое поведение оскорбительным и расистским, что запрещено отдельными статьями кодекса этики и честной игры УАФ. Также в обращении отмечается, что луганчане не имеют целью наказать Десну. Руководство черниговцев должно самостоятельно найти виновного, принять соответствующие меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем и извиниться перед игроками Зари и самим клубом.

Напомним, в компенсированное время поединка 14-го тура УПЛ между футболистами Зари и Десны произошла стычка после фола Калитвинцева на Шахабе. Во время конфликта и прозвучала вышеупомянутая фраза с расистским подтекстом. Матч завершился победой луганчан со счетом 2:1.

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