Якщо провину наставника парижан Крістофа Гальтьє буде доведено, йому загрожуватиме навіть тюремне ув'язнення.

56-річного француза звинувачують у расизмі. Під час роботи в Ніцці він нібито заявив спортивному директору, що в команді "не може бути так багато чорношкірих і мусульман".

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Це спровокувало великий скандал у Франції. У п'ятницю прокуратура розпочала попереднє розслідування, обшукала офіс клубу й опитала президента Жана-П'єра Рівера. Попереду спілкування з іншими працівниками Ніцци.

RMC Sport стверджує, що якщо провину Гальтьє доведуть, йому загрожуватиме до трьох років в'язниці та штраф у розмірі 45 тисяч євро.

Сам Крістоф усі звинувачення категорично відкидає й обіцяє судитись з журналістом, який оприлюднив цю інформацію. Керівництво ПСЖ з ініціативи президента Нассера Аль-Хелаїфі почало внутрішнє розслідування щодо можливих проявів расизму.

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