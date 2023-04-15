ПСЖ і Ланс зустрілися у центральному матчі 31-го туру Ліги 1. Рахунок і огляд зустрічі – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 31 тур

Ренн – Реймс – 3:0

Голи: Доку, 9, 19, Теате, 68

ПСЖ – Ланс – 3:1

Голи: Мбаппе, 31, Вітінья, 37, Мессі, 40 – Франковскі, 60 (пен)

Вилучення: Абдул Самед, 19 (Ланс)

Стартовий поєдинок суботи був розминкою перед головною подією вечора в Лізі 1. Ренн легко розібрався з Реймсом. Жеремі Доку оформив дубль ще до 20-ї хвилини, а у другому таймі бретонці зусиллями Теате довели рахунок до розгромного.

Мессі вперше прокоментував можливий відхід з ПСЖ

3:0 – Ренн перервав двоматчеву серію поразок, набрав 53 очки і піднявся на 5 місце турнірної таблиці. Реймс відстає на 6 пунктів і йде 8-м.

На Парк де Пренс ПСЖ приймав Ланс – головного конкурента у чемпіонських перегонах. Мессі та Ко на момент початку гри випереджали Ланс на 6 пунктів. Перемога парижан фактично ховала чемпіонську інтригу в Лізі 1, а от успіх гостей закручував її з новою силою.

Завдання Ланса не виглядало нереальним. "Криваво-золоті" виграли 4 матчі поспіль, а от ПСЖ програв останні два домашні поєдинки проти Ліона і Ренна із загальним рахунком 0:3. Та й у першому колі Ланс обіграв столичну команду з рахунком 3:1.

Саме гості створили перший класний момент. Після подачі з кута поля і удару головою Доннарумма врятував господарів! Ланс почав дуже активно, змушуючи парижан нервувати. Підопічні Гальтьє створили бодай щось тільки на 13-й хвилині – Мбаппе знайшов Мессі, удар якого прийняв на себе захисник.

Стартовий запал Ланса зламало вилучення. Абдул Самед вдарив ногою у гомілкостоп Хакімі – справедлива пряма червона вже на 19-й хвилині. Завдання гостей ускладнилося. Парижани могли швидко скористатися чисельною перевагою – у Мендеша вселився Лео Мессі. А як інакше пояснити прорив португальського захисника, який пройшов кількох суперників, але пробив повз праву стійку.

Господарі таки вийшли вперед на 31-й хвилині. Вітінья увірвався у штрафний і покотив на Мбаппе. Кіліан з розвороту в дотик пробив у дальній кут. М'яч від стійки влетів у ворота. 139-й гол Мбаппе за ПСЖ у чемпіонаті Франції – новий рекорд в історії клубу. Едінсон Кавані залишився позаду.

Ланс одразу ледь не відігрався, але Мендеш завадив Франковскі забити. ПСЖ урок засвоїв і подвоїв перевагу. Вітінья до асисту додав і гол, розкішно пробивши з-за меж штрафного. Перший гол португальця за паризьку команду. Самба був безсилий. Підопічні Гальтьє дуже швидко реалізували чисельну більшість.

А на 40-й поставили крапку. Мессі віддав на Мбаппе, той п'ятою фантастично повернув на Лео, який увігнав м'яч у дальній кут. Краса. 3:0 – питання найкращої команди Франції закрите. ПСЖ розвіяв усі сумніви ще в першому таймі, хоча до вилучення Ланс нічим не поступався.

По перерві Ланс заробив 11-метровий. Після подачі кутового м'яч влучив у голову Фабіану Руїсу, після чого відлетів у його руку. Пенальті реалізував Франковскі та відновив бодай якусь інтригу. Але це був останній гол у матчі. 3:1 – тріумф команди Крістофа Гальтьє.

ПСЖ набрав 72 очки і відірвався від Ланса на 9 балів. Марсель може вийти на друге місце з 8-очковим відставанням, але за 7 турів до завершення чемпіонату наздогнати такий ПСЖ буде практично неможливо. Хіба що команда Гальтьє почне знову дуркувати, як це періодично трапляється.