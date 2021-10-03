Новачок АПЛ зацікавився послугами 69-річного фахівця після звільнення Хіско Муньйоса, повідомляє Sky Sports.

Уотфорд оформив першу тренерську відставку в сезоні АПЛ

Останнім клубом для Раньєрі була Сампдорія, з якої він пішов після завершення минулого сезону. Зазначається, що Уотфорд оголосить про призначення італійця до матчу 8-го туру АПЛ проти Ліверпуля (16 жовтня).

Нагадаємо, за результатами 6 турів "шершні" здобули лише одну перемогу, опинившись на 14-му місці таблиці. Раньєрі раніше вже очолював англійські Челсі, Фулхем та Лестер. З "лисицями" Клаудіо у 2016 році сенсаційно завоював титул АПЛ.

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