Новачок АПЛ на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення 41-річного Хіско Муньйоса.

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Причина рішення – слабкі результати в останніх матчах. У 6 турах Уотфорд здобув лише одну перемогу, опинившись на 14-му місці таблиці. Муньйос очолив "шершнів" у грудні минулого року і вивів команду в АПЛ, однак цього виявилося недостатньо для повної довіри керівництва.

Тепер Уотфорд має два тижні на пошуки нового наставника, який готуватиме команду до матчу 8-го туру АПЛ проти Ліверпуля (16 жовтня).

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