Новичок АПЛ заинтересован в услугах 69-летнего специалиста после увольнения Хиско Муньоса, сообщает Sky Sports.

Уотфорд оформил первую тренерскую отставку в сезоне АПЛ

Последним клубом для Раньери была Сампдория, из которой он ушел после завершения прошлого сезона. Отмечается, что Уотфорд объявит о назначении итальянца до матча 8-го тура АПЛ против Ливерпуля (16 октября).

Напомним, по результатам 6-ти туров "шершни" одержали лишь одну победу, оказавшись на 14-м месте таблицы. Раньери ранее уже возглавлял английские Челси, Фулхэм и Лестер. С "лисами" он в 2016 году сенсационно завоевал титул АПЛ.

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