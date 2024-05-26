Кубок Греції 2023/24, фінал

Панатінаїкос – Аріс – 1:0

Гол: Вагіаннідіс, 90+7

Вилучення: Коцірас, 51 – Даріда, 65, Жуль, 71

Екс-динамівець Беньямін Вербіч не потрапив навіть до заявки Панатінаїкоса, а от Бернард розпочав зі старту. Нагадаємо, бразилець досі є найдорожчим трансфером в історії Шахтаря (25 млн євро).

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Фінал вийшов бідним на футбольні моменти, зате насичений емоціями. Греки запросили судити Стефані Фраппар, але скандалів уникнути не вдалося. Француженка в дебюті другого тайму вилучила гравця Панатінаїкоса, проте Арісу потім дісталося ще більше – дві червоні. Коли "зелені" забили переможний гол на 90+7-й хвилині, почалося справжнє пекло.

Після фінального свистка гравці, тренери і керівництво Аріса влаштувало полювання на Фраппар. 40-річну арбітриню виводили зі стадіону у супроводі поліції. Панатінаїкосу на всі ці розбірки було байдуже – Бернард і компанія святкували ювілейний, 20-й Кубок Греції для клубу.

Stéphanie Frappart a dû être ?́?????́? par les forces de l’ordre après avoir distribué 3 cartons rouges. ?



Joueurs, staff et président de l'Aris Salonique l’ont prise à partie après la victoire du Panathinaikos. #grece #FOOTBALL #actu pic.twitter.com/jSNwvEoGLd — Passion Sportive Officiel (@P_Sportive89) May 26, 2024

"Назавжди перша": Динамо в ЛЧ судитиме унікальна арбітриня, яка допомагала Клоппу брати трофей