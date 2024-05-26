Найдорожчий гравець Шахтаря зі скандалом виграв європейський Кубок – жінку-арбітра виводила поліція після 3 червоних
Кубок Греції 2023/24, фінал
Панатінаїкос – Аріс – 1:0
Гол: Вагіаннідіс, 90+7
Вилучення: Коцірас, 51 – Даріда, 65, Жуль, 71
Екс-динамівець Беньямін Вербіч не потрапив навіть до заявки Панатінаїкоса, а от Бернард розпочав зі старту. Нагадаємо, бразилець досі є найдорожчим трансфером в історії Шахтаря (25 млн євро).
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Фінал вийшов бідним на футбольні моменти, зате насичений емоціями. Греки запросили судити Стефані Фраппар, але скандалів уникнути не вдалося. Француженка в дебюті другого тайму вилучила гравця Панатінаїкоса, проте Арісу потім дісталося ще більше – дві червоні. Коли "зелені" забили переможний гол на 90+7-й хвилині, почалося справжнє пекло.
Після фінального свистка гравці, тренери і керівництво Аріса влаштувало полювання на Фраппар. 40-річну арбітриню виводили зі стадіону у супроводі поліції. Панатінаїкосу на всі ці розбірки було байдуже – Бернард і компанія святкували ювілейний, 20-й Кубок Греції для клубу.
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