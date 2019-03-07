Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

В матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 Порту обіграв Рому в екстра-таймі з рахунком 3:1. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Перемога Роми з рахунком 2:1 у першому поєдинку 1/8 фіналу залишала обом командам приблизно рівні шанси на вихід у чвертьфінал. Попри певну перевагу після першого етапу протистояння, Ейсебіо Ді Франческо заявляв, що не збирається відсиджуватись в обороні.

Герой римського поєдинку Ніколо Дзаньйоло, який оформив дубль, залікував пошкодження та вийшов у стартовому складі Роми. У свою чергу Сержіу Консейсау теж отримав хороші новини – після травми повернувся найкращий бомбардир команди в ЛЧ Мусса Мареджа, який забив вже 5 голів у поточному розіграші турніру.

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Перший момент створили господарі – на 3-й хвилині після розіграшу кутового Корона був першим на м'ячі після відскоку та пробив з-за меж штрафного. М'яч пролетів трохи вище, хоча було доволі небезпечно. Рома відповіла виходом Джеко на ворота, який у своєчасному підкаті перервав Феліпе.

На 10-й хвилині господарі знову могли забивати. Теллес зовсім трохи не влучив у ближній кут метрів з 12-ти! Відверто краще виглядав Порту у перші хвилини, переграючи італійську команду. 6:0 за ударами у перші 15 хвилин гри – з них, щоправда, жоден не влучив у площину воріт Ольсена.

Рома могла забивати після розіграшу штрафного, проте Манолас відпустив від себе м'яч та не зумів завдати акцентованого удару. Серія кутових успіху "джалороссі" також не принесла – господарі легко нейтралізували небезпеку, а самі відповіли неточним ударом Корони.

На 26-й хвилині Порту цілком заслужено вийшов уперед. Манолас втратив м'яч на своїй половині поля, а господарі розігнали швидку контратаку, яка завершилась ударом Соареша у порожні ворота після прострілу Мареджа. Арбітр після короткої паузи взяття воріт зарахував. Цей результат виводив у чвертьфінал вже Порту. До слова, після цього гола Рома стала першою командою в історії ЛЧ, яка пропустила у 31-му виїзному поєдинку поспіль.

Пропущений гол змусив Рому йти вперед. Удар Джеко після навісу Коларова був заблокований буквально у останній момент. А на 37-й хвилині гості зрівняли рахунок з першого ж реального моменту. Перотті був збитий Мілітао у штрафному майданчику, а Де Россі з пенальті легко переграв Касільяса.

Порту міг вийти вперед ще у першому таймі, але Ольсен потягнув хороший удар Еррери. За підсумками першої половини гри саме гості проходили у чвертьфінал. До слова, на останніх секундах тайму Рома втратила Де Россі – замість травмованого капітана на поле вийшов Пеллегріні. Цікаво, що цей матч став 100-м для Де Россі у Лізі чемпіонів – він лише другий за цим показником у Ромі, після легендарного Франческо Тотті.

Другий тайм прогнозовано розпочався з атак Порту. На 49-й хвилині Соареш міг оформити дубль, але м'яч після його удару головою пролетів трішки вище поперечини. За 2 хвилини вже Ольсен потягнув класний удар Мареджа у дальній нижній кут!

І все ж малієць досяг свого. На 53-й хвилині Мареджа буквально з метра розстріляв Ольсена ударом з льоту та забив у 6-му поєдинку ЛЧ поспіль. 2:1 – цей рахунок переводив матч у екстра-тайм.

На 57-й хвилині спалахнули пристрасті. Джеко та Пепе поштовхались головами, після чого боснієць опинився на газоні, відверто симулювавши. Обоє отримали по жовтій, причому Пепе пропустить наступний матч через дискваліфікацію.

Порту не зупинився і продовжив атакувати. Феліпе після подачі кутового пробив трохи вище воріт, а Ольсен знову врятував Рому після удару Браїмі. В підсумку матч перейшов у екстра-тайм – 3:3 за підсумками двох матчів.

У додаткові 30 хвилин обидві команди мали нагоди забити, найкращі з яких були у Едіна Джеко. Втім, боснієць не використав свої моменти, за що Рома поплатилась. Чакир після використання VAR призначив пенальті за фол Флоренці, а Теллес на 117-й хвилині його реалізував. Порту приєднався до Аякса, Манчестер Юнайтед та Тоттенхема у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.