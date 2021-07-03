"Звичайно, емоції хороші. Готовий працювати. Вперше полетів з основною командою на збори, побачив нові тактики, схеми. Луческу підказує, говорить, як грати по-новому. Раніше такого не чув.

Динамо – Лозанна-Спорт – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Почуваюся добре. Молоді гравці і ті, які повернулися з оренди, зібралися на тиждень раніше, завдяки чому зараз перебуваю в хороших кондиціях. Колектив хороший, добре прийняв молодь. Але, звичайно, коли багато хлопців, з якими ми вже кілька років разом у команді, то набагато легше.

Під керівництвом Луческу тренується чудово. Це топ-тренер, який вже років 40 тренує на топ-рівні, під його керівництвом працювало багато топ-футболістів і топ-команд. У мене тільки позитивні емоції", – цитує Бражка сайт Динамо.

До слова, Володимир вирушив з основною командою на збори та вже брав участь у двох спаринга – проти Базеля (4:4) та Лозанни-Спорт (1:1).

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