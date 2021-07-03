Київське Динамо провело другий спаринг на зборах у Швейцарії. Звіт про матч Динамо – Лозанна Спорт (1:1) читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Лозанна Спорт – 1:1

Голи: Жерсон Родрігес, 7 (пен) – Рібейро, 48

Динамо (1 тайм): Бойко – Кравченко, Бражко, Сирота, Сідклей – Андрієвський, Гармаш – Лєднєв, Родрігес, Антюх – Супряга.

Динамо (2 тайм): Бойко – Скорко, Вівчаренко, Шабанов, Дубінчак – Шепелєв, Андрієвський (Коробенко, 70) – Антюх (Кулач 64), Лєднєв (В. Волошин, 83), Де Пена – Ванат (Н. Волошин, 70).

Матч Динамо Київ – Лозанна Спорт стартував о 16:00. Це другий спаринг команди Мірчі Луческу на зборах у Швейцарії. В першому поєдинку 1 липня "біло-сині" розписали видовищну нічию з Базелем (4:4).

Лозанна-Спорт – 7-разовий чемпіон Швейцарії, але востаннє команда здобувала титул ще в середині 60-х років минулого сторіччя. Останній трофей – Кубок Швейцарії – здобутий в сезоні 1998/99. У останньому чемпіонаті Швейцарії Лозанна-Спорт фінішувала на 5-му місці турнірної таблиці.

Динамо – Лозанна Спорт: онлайн-відеотрансляція матчу

Мірча Луческу зробив низку замін у стартовому складі після матчу з Базелем. З перших хвилин вийшли тільки Бойко, Бражко, Сирота, Андрієвський, Супряга, а також Денис Антюх, який перебуває на перегляді та забив у ворота Базеля.

Швейцарська команда активніше провела перші хвилини поєдинку. Кияни змушені були захищатися і робили це доволі впевнено – моментів біля воріт Дениса Бойка спершу не виникало. Натомість вже перша акцентована атака Динамо призвела до пенальті за фол проти Лєднєва. 11-метровий на 7-й хвилині спокійно реалізував Жерсон. Відзначимо дії Микити Кравченка, який класним пасом з правого флангу знайшов Богдана у штрафному.

Пропущений гол знітив швейцарців, атакувальний запал яких поступово зменшився. Лише епізодично Лозанна-Спорт зображала певну активність біля воріт Динамо, проте захист киян до певного моменту діяв надійно. За винятком 15-ї хвилини, коли швейцарці мали відмінний момент, але точність підвела Уаттара – м'яч прокотився впритул зі стійкою. Цей епізод окрилив гравців Лозанни – на 17-й Кояліпу пробив вище з лінії воротарського!

Динамо могло організувати контратаку 4 в 3, проте зіпсувало її неточним пасом. У швейцарців були ще кілька напівмоментів, проте Бойко не вступав у гру. Курйозний епізод виник в середині тайму – болбой шукав м'яч поміж стільцями стадіону, що призвело до паузи на добрих дві хвилини. Серйозний провал на правому фланзі оборони киян. Пощастило, що суперник пробив у свого ж партнера метрів з семи. Андрієвський хитрим розрізним пасом знайшов Гармаша у штрафному Лозанни-Спорт. Класно, але, на жаль, офсайд.

Антюх ледь не повторив свою помилку в матчі з Базелем – суперник впав у штрафному Динамо після контакту з Денисом. Щоправда, цього разу без пенальті. У підсумку, гол Жерсона став єдиним до перерви. Лозанна більше била по воротах Бойка і на свій гол відверто награла, а от динамівці, за винятком забитого м'яча Жерсона з пенальті, практично не турбували кіпера суперників. Доволі посередня 45-хвилинка від динамівців попри перевагу в рахунку. Ще й Гармаш травмувався на останніх секундах тайму, проте залишив поле без допомоги лікарів.

У перерві Луческу зробив чимало замін, а другий тайм розпочався невдало для Динамо. Дубінчак, який вийшов на заміну, в боротьбі з Рібейро зрізав м'яч у сітку воріт Бойка. Гол, зрештою, записали на форварда Лозанни-Спорт. Шепелєв міг знову вивести киян вперед, але його обвідний удар був трішки неточним. З пострілом Лєднєва впорався голкіпер.

На 64-й хвилині Кулач вийшов замість Антюха – один гравець на перегляді змінив іншого. Андрієвський знайшов Ваната, який з лінії штрафного пробив вище. Де Пена зі штрафного подав на Шабанова, але Артем не дотягнувся до м'яча. На останні хвилини Луческу випустив ще й Назара та Вікентія Волошинів, проте гострих моментів, як і забитих м'ячів, більше не було.

1:1 – Динамо грає внічию другий спаринг зі швейцарцями, демонструючи не надто переконливу гру. Особливо це стосується атакувальних дій, адже моментів біля воріт 5-ї команди Швейцарії було обмаль. Втім, не варто забувати, що низка основних футболістів перебувають на чемпіонаті Європи у складі збірної України.

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