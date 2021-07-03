Динамо та Лозанна-Спорт зустрічались у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі Динамо – Лозанна-Спорт на "Футбол 24".

Кияни активно розпочали та заробили пенальті вже на 7 хвилині. До позначки підійшов Жерсон Родрігес та розвів кіпера і м'яч по різних кутах. Опісля швейцарці погнались вперед та мали кілька гострих моментів – не вистачало точності.

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Все ж Лозанні-Спорт вдалось забити – сталось це на старті другого тайму. Простріл завершився голом Рібейро, боротьбу якому програв Дубінчак. Надалі команди обмінювались ударами, але більше ніхто не відзначався.

1:1 – друга нічия Динамо на літніх зборах. У першому спарингу підопічні Мірчі Луческу розписали ефектну мирову з Базелем (4:4).