"Конечно, эмоции хорошие. Готов работать. Впервые полетел с основной командой на сборы, увидел новые тактики, схемы. Луческу подсказывает, говорит, как играть по-новому. Раньше такого не слышал.

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Чувствую себя хорошо. Молодые игроки и те, которые вернулись из аренды, собрались на неделю раньше, благодаря чему сейчас нахожусь в хороших кондициях. Коллектив хороший, хорошо принял молодежь. Но, конечно, когда много ребят, с которыми мы уже несколько лет вместе в команде, то гораздо легче.

Под руководством Луческу тренируется замечательно. Это топ-тренер, который уже лет 40 тренирует на топ-уровне, под его руководством работало много топ-футболистов и топ-команд. У меня только положительные эмоции", – цитирует Бражка сайт Динамо.

К слову, Владимир отправился с основной командой на сборы и уже принимал участие в двух спаррингах – против Базеля (4:4) и Лозанны-Спорт (1:1).

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