Поразка від Вулверхемптона, яка стала першою для 63-річного німця в АПЛ, відкрила "скриньку Пандори". Здавалося, відхід Сульшера дещо заспокоїв ситуацію в таборі манкуніанців, але все вийшло зовсім не так.

Рангнік поступово втрачає контроль над роздягальнею. У команді немає єдності – гравці поділилися на кілька груп. Зокрема, останнім часом виникли напружені стосунки між Кріштіану Роналду і Харрі Магуайром.

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Крім того, низка гравців Манчестер Юнайтед розчаровані ставленням тренера і хочуть піти з клубу. Таких бажаючих нарахували одразу 11 – серед них Марсьяль, ван де Беек, Лінгард, Байлі та Хендерсон.

Футболісти вважають, що новий тренер ставиться до них ще гірше, ніж Сульшер, а деякі гравці мають гарантоване місце у складі, навіть якщо перебувають у поганій формі. До цього додалися низький авторитет Рангніка в роздягальні і розчарування футболістів методами його роботи. Атмосфера в роздягальні команди дуже погана і нагадує хаос.

Розчарування приходом Рангніка досягло апогею останніми днями. Гравці визнали, що новим тренером команди повинен був стати Антоніо Конте. Влітку ж команда хоче бачити у Манчестері Маурісіо Почеттіно, інформує The Sun.

Наразі манкуніанці посідають 7 місце в АПЛ, відстаючи від зони ЛЧ на 4 очки. Рангнік очолив команду після звільнення Сульшера і допрацює з командою до кінця сезону.

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