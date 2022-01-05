Рангнік втратив авторитет у Манчестер Юнайтед – 11 гравців хочуть піти, команда обрала нового тренера
Схоже, медовий місяць німецького тренера з "червоними дияволами" завершився. Настали суворі будні, які оголили низку проблем МЮ.
Поразка від Вулверхемптона, яка стала першою для 63-річного німця в АПЛ, відкрила "скриньку Пандори". Здавалося, відхід Сульшера дещо заспокоїв ситуацію в таборі манкуніанців, але все вийшло зовсім не так.
Рангнік поступово втрачає контроль над роздягальнею. У команді немає єдності – гравці поділилися на кілька груп. Зокрема, останнім часом виникли напружені стосунки між Кріштіану Роналду і Харрі Магуайром.
Рангнік не гарантує виходу Манчестер Юнайтед в Лігу чемпіонів – заява тренера після першої невдачі в АПЛ
Крім того, низка гравців Манчестер Юнайтед розчаровані ставленням тренера і хочуть піти з клубу. Таких бажаючих нарахували одразу 11 – серед них Марсьяль, ван де Беек, Лінгард, Байлі та Хендерсон.
Футболісти вважають, що новий тренер ставиться до них ще гірше, ніж Сульшер, а деякі гравці мають гарантоване місце у складі, навіть якщо перебувають у поганій формі. До цього додалися низький авторитет Рангніка в роздягальні і розчарування футболістів методами його роботи. Атмосфера в роздягальні команди дуже погана і нагадує хаос.
Розчарування приходом Рангніка досягло апогею останніми днями. Гравці визнали, що новим тренером команди повинен був стати Антоніо Конте. Влітку ж команда хоче бачити у Манчестері Маурісіо Почеттіно, інформує The Sun.
Наразі манкуніанці посідають 7 місце в АПЛ, відстаючи від зони ЛЧ на 4 очки. Рангнік очолив команду після звільнення Сульшера і допрацює з командою до кінця сезону.
Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду